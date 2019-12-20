Путин одобрил идею о межпарламентском диалоге в нормандском формате

20 декабря 201913:31

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе встречи с вице-премьером России Антоном Силуановым в Санкт-Петербурге предложил подключать парламентарием Украины, России, Германии и Франции к поиску урегулирования конфликта в Донбассе.

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Эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что попросил руководство Госдумы поработать над этим вопросом. Также он выразил уверенность, что реакция российских депутатов будет «положительной», передает RT.

Отметим, что в ходе той же встречи президент России высказался за скорое заключение соглашения с Украиной по транзиту газа.

Однако глава государства подчеркнул, что «условия соглашения должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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