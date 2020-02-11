Голосование по поправкам в Конституцию в будний день назвали реальным

«Поправки, о которых говорил президент, безусловно, готовы. Они сбалансированы. Сейчас рабочая группа рассматривает те поправки, которые в инициативном порядке поступают от граждан, от общественных организаций. С ними идет планомерная работа, оценка, насколько они встраиваются в то, что предложил президент.

Это достаточно простая работа, потому что эти поправки не носят такого переломного, стратегического характера. Они или экзотические, или рихтующие, совершенствующие положения. Поэтому не вижу никаких оснований считать, что комиссия не справится и мы не будем готовы проводить голосование 22 апреля», - сказал он.

Ранее член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Богдан Безпалько в эфире НСН признался, что сроки голосования пока не обсуждались.

