В Израиле усомнились в объявленном Шойгу разгроме ИГИЛ

Однако он поставил под сомнение окончательный разгром ИГИЛ.

«Но поступают сведения, что ИГИЛ собирается возвращаться. Пока нет доказательств, но информация есть. Может, ИГИЛ вернется под другим названием. Они понесли очень большие потери, но до конца не умерли, не были до конца уничтожены. За организацией стояла идеология, поэтому к ней примыкали не только российские мусульмане, но и арабы из Израиля. Если психология ИГИЛ сохраняется, то есть все шансы, что она возродится. Идеологическое движение само по себе никогда до конца не может быть уничтожено. При любом всплеске оно будет восстанавливаться», - отметил эксперт.

При этом Векслер полагает, что война в Сирии близится к концу.

«Сегодня у Башара Асада с помощью россиян и иранцев есть контроль над большей частью территории Сирии, кроме некоторых районов, где еще остались повстанцы, или турки, или курды, или еще кто-то. Конфликт может быть завершен», - заключил собеседник НСН.

Напомним, российская операция в Сирии началась пять лет назад, 30 сентября 2015 года.

