В Израиле усомнились в объявленном Шойгу разгроме ИГИЛ
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер в эфире НСН признал, что «есть много правды» в высказывании министра обороны России насчет потерь ИГИЛ, но есть и риск того, что эта группировка ещё возродится.
Военная операция России в Сирии привела к уничтожению международной террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Об этом в издании Минобороны России «Красная Звезда» заявил глава ведомства Сергей Шойгу. Он выразил уверенность, что группировка окончательно разгромлена и что «всему международному террористическому подполью нанесён существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения».
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН признал, что «есть много правды» в высказывании министра обороны России.
«Мы ИГИЛ не чувствуем со стороны Сирии. ИГИЛ получила много ударов в Сирии и Ираке, которые были нанесены и российской армией, и турецкой, и американской. Думаю, российская авиация действительно нанесла ИГИЛ самые большие потери», - сказал Векслер.
Однако он поставил под сомнение окончательный разгром ИГИЛ.
«Но поступают сведения, что ИГИЛ собирается возвращаться. Пока нет доказательств, но информация есть. Может, ИГИЛ вернется под другим названием. Они понесли очень большие потери, но до конца не умерли, не были до конца уничтожены. За организацией стояла идеология, поэтому к ней примыкали не только российские мусульмане, но и арабы из Израиля. Если психология ИГИЛ сохраняется, то есть все шансы, что она возродится. Идеологическое движение само по себе никогда до конца не может быть уничтожено. При любом всплеске оно будет восстанавливаться», - отметил эксперт.
При этом Векслер полагает, что война в Сирии близится к концу.
«Сегодня у Башара Асада с помощью россиян и иранцев есть контроль над большей частью территории Сирии, кроме некоторых районов, где еще остались повстанцы, или турки, или курды, или еще кто-то. Конфликт может быть завершен», - заключил собеседник НСН.
Напомним, российская операция в Сирии началась пять лет назад, 30 сентября 2015 года.
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