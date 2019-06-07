Путин объявил о начале технологической войны

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с Huawei началом новой технологической войны. По его словам, подобное «выталкивание с рынка» беспрецедентно.

«Это уже называют первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — цитирует «Газета.ру» российского лидера.

В ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019 Путин заявил, что архитектура мировой экономики кардинально изменилась после окончания холодной войны. По его словам, «главным драйвером сложившейся модели глобализации выступила мировая торговля», передает RT.

США внесли китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, это должно создать барьеры для покупки компонентов у американских компаний. Huawei также станет сложнее продавать свою продукцию в Соединенных Штатах.

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире НСН призвал пользователей Huawei не паниковать.

