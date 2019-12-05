Путин объявил о готовности немедленно продлить СНВ-3
Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы продлить договор СНВ-3 до конца текущего года без каких-либо предварительных условий. Об этом глава государства сообщил в четверг, 5 декабря, на традиционном совещании по военной тематике.
Путин добавил, что пакет предложений уже направлен западным партнерам, однако никакой реакции с их стороны до сих пор не последовало.
Напомним, договор между Россией и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений (СНВ-3) был принят в апреле 2010 года тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.
Договор истекает в феврале 2021 года.
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