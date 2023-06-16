Путин объявил на ПМЭФ минуту молчания в память о Берлускони

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме объявил минуту молчания в честь экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

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Президент России назвал своего друга личностью мирового масштаба, который был светлым человеком.

Российский лидер также отметил вклад Берлускони в нормализацию отношений между Москвой и НАТО,

«Это был очень светлый человек, очень деятельный, энергичный», - сказал Путин.

Сильвио Берлускони умер 12 июня в Милане. Ему было 86 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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