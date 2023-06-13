Адвокат Жорин рассказал о будущем наследства Берлускони
13 июня 202315:07
Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что за наследство экс-премьера Италии Сильвио Берлускони будет развернута жестокая борьба с судебными исками и появлением внебрачных детей.
«Как показывает практика и опыт по всему миру, определенные судебные иски в любом случае будут. Обязательно появятся незаконнорожденные дети, учитывая, что весь мир знает любвеобильность Берлускони», - сказал Жорин.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что наследство Берлускони оценивается почти в €5 миллиардов. Эти деньги получат пять детей и 16 внуков политика.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru