Адвокат Жорин рассказал о будущем наследства Берлускони

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что за наследство экс-премьера Италии Сильвио Берлускони будет развернута жестокая борьба с судебными исками и появлением внебрачных детей.

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«Как показывает практика и опыт по всему миру, определенные судебные иски в любом случае будут. Обязательно появятся незаконнорожденные дети, учитывая, что весь мир знает любвеобильность Берлускони», - сказал Жорин.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что наследство Берлускони оценивается почти в €5 миллиардов. Эти деньги получат пять детей и 16 внуков политика.

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