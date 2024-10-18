Путин объяснил, почему он не поедет на саммит G20 в Бразилии

Россия направит на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии высокопоставленных представителей. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На встрече с журналистами стран БРИКС он указал, что не поедет в Бразилию, так как не хочет срывать мероприятие, которое является полезным, если его не политизировать.

«Даже если исключить этот Международный уголовный суд... разговор будет только об этом. Мы фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем? Мы же взрослые люди», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что обойти решение Международного уголовного суда очень просто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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