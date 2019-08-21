Путин объяснил ЧП под Северодвинском испытаниями нового вооружения

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте заявил на пресс-конференции, что недавнее ЧП под Северодвинском стало следствием испытаний перспективных систем вооружений.

Глава государства отметил, что инцидент в Белом море унес жизни специалистов в военной сфере и Москва этого не скрывает. Погибшие же, подчеркнул Путин, выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности России.

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Также Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что ни сама Россия, ни соседние государства не фиксируют повышения радиационного фона после инцидента.

Одновременно с этим российский президент заявил, что в случае подобных ЧП странам нужно наладить эффективную систему обмена информацией.

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ФОТО: Сергей Гунеев / РИА Новости
ТЕГИ:ПутинФинляндияВооружение

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