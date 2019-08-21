Путин объяснил ЧП под Северодвинском испытаниями нового вооружения

Также Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что ни сама Россия, ни соседние государства не фиксируют повышения радиационного фона после инцидента.

Одновременно с этим российский президент заявил, что в случае подобных ЧП странам нужно наладить эффективную систему обмена информацией.

