Путин объяснил ЧП под Северодвинском испытаниями нового вооружения
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинисте заявил на пресс-конференции, что недавнее ЧП под Северодвинском стало следствием испытаний перспективных систем вооружений.
Глава государства отметил, что инцидент в Белом море унес жизни специалистов в военной сфере и Москва этого не скрывает. Погибшие же, подчеркнул Путин, выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности России.
Также Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что ни сама Россия, ни соседние государства не фиксируют повышения радиационного фона после инцидента.
Одновременно с этим российский президент заявил, что в случае подобных ЧП странам нужно наладить эффективную систему обмена информацией.
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