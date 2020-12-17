Путин обвинил Запад во вмешательстве в дела Белоруссии
17 декабря 202015:00
Президент России Владимир Путин обвинил Запад в финансировании оппозициии в Белоруссии.
«Нужно дать возможность белорусскому народу разобраться со своими вопросами в спокойном режиме без вмешательства извне», - отметил глава государства.
Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Путин считает, что конфликтов на религиозной почве в России не будет
- Путин признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
- МИД Турции назвал незаконными санкции США из-за покупки С-400
- Путин признал сбои в выплатах на детей
- Путин назвал сроки восстановления российской экономики
17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru