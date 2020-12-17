Путин обвинил Запад во вмешательстве в дела Белоруссии

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в финансировании оппозициии в Белоруссии.

«Нужно дать возможность белорусскому народу разобраться со своими вопросами в спокойном режиме без вмешательства извне», - отметил глава государства.

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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