Путин обвинил Запад в желании «почикать» Россию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда казалась её стратегическим противникам «слишком большой», сообщает ТАСС.
Выступая на заседании коллегии Минобороны он отметил, что именно поэтому Запад на протяжении веков пытался добиться «дезинтеграции и ослабления» России.
«Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому её нужно немножко почикать, раздробить», - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что для этого предпринимались различные действия, в том числе использовались международные террористы на Кавказе, однако Россия прошла через эти испытания.
Ранее Путин заявил, что Запад ищет новый шанс ударить по России и развалить её, обречь российский народ на нищету и выживание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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