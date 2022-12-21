Путин обвинил Запад в желании «почикать» Россию

Выступая на заседании коллегии Минобороны он отметил, что именно поэтому Запад на протяжении веков пытался добиться «дезинтеграции и ослабления» России.

«Ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому её нужно немножко почикать, раздробить», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что для этого предпринимались различные действия, в том числе использовались международные террористы на Кавказе, однако Россия прошла через эти испытания.

Ранее Путин заявил, что Запад ищет новый шанс ударить по России и развалить её, обречь российский народ на нищету и выживание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».