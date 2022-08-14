СМИ: попытка Германии закупить газ у Катара вместо России обернулась провалом
Попытка ФРГ договориться с Катаром о поставках газа вместо этого энергоносителя из России обернулась провалом, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как оказалось, катарский газ получает Италия. В марте министра экономики Германии Роберта Хабека в ходе своего визита на Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу после встречи с эмиром Катара Хабек сообщил, что эта страна готова поставлять Берлину больше топлива. Однако представители компаний, сопровождавшие Хабека в поездке, до сих пор не смогли заключить с Дохой контракты на поставку газа.
Это тем более болезненно, так как Германия переживает масштабный энергетический кризис. При этом Катар хотел заключить долгосрочные контракты, в то время как немецкие компании решили сделать в будущем ставку на возобновляемые источники энергии.
Напомним, страны Европы, оставшиеся без российского газа и находящиеся в энергетическом кризисе, могут оказаться в еще более серьезной ситуации из-за засухи и обмеления рек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
- СМИ: попытка Германии закупить газ у Катара вместо России обернулась провалом
- Стало известно об осенних испытаниях для рубля
- Названы продукты, которые подорожают осенью
- Экс-конгрессмен: Цель США на Украине - расширение НАТО
- МИД России: американские СМИ лгут про обстрелы ЗАЭС
- Конгресс США запросил срочный брифинг по ситуации вокруг Трампа
- Кадыров: В Донбасс отправилась новая группа добровольцев
- Диетолог рассказала о пользе натурального вина
- В Москве проходит Международный фестиваль фейерверков
- Во Франции заявили о полной неэффективности антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru