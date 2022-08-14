СМИ: попытка Германии закупить газ у Катара вместо России обернулась провалом

Попытка ФРГ договориться с Катаром о поставках газа вместо этого энергоносителя из России обернулась провалом, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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Как оказалось, катарский газ получает Италия. В марте министра экономики Германии Роберта Хабека в ходе своего визита на Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу после встречи с эмиром Катара Хабек сообщил, что эта страна готова поставлять Берлину больше топлива. Однако представители компаний, сопровождавшие Хабека в поездке, до сих пор не смогли заключить с Дохой контракты на поставку газа.

Это тем более болезненно, так как Германия переживает масштабный энергетический кризис. При этом Катар хотел заключить долгосрочные контракты, в то время как немецкие компании решили сделать в будущем ставку на возобновляемые источники энергии.

Напомним, страны Европы, оставшиеся без российского газа и находящиеся в энергетическом кризисе, могут оказаться в еще более серьезной ситуации из-за засухи и обмеления рек.

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