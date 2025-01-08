Путин обсудит с правительством запуск новых национальных проектов

Ситуация с выбросами мазута в Крыму, согласно прогнозам, может ухудшиться Симптомы кишечной инфекции выявлены у 12 детей, которые находились в поезде «Кисловодск – Тында» Исполняющим обязанности канцлера Австрии назначен глава МИД Шалленберг Экс-президент Грузии Зурабишвили нашла новую работу в США Ежегодная церемония объявления номинантов премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе отменена из-за крупного лесного пожара