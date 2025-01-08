Путин обсудит с правительством запуск новых национальных проектов
8 января 202515:24
Президент РФ Владимир Путин 9 января проведёт совещание с членами правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что мероприятие пройдёт в формате видеоконференции, на нём будет обсуждаться запуск новых национальных проектов.
«Также ожидается рассмотрение ряда текущих вопросов», - говорится в сообщении.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в 2024 году выявили хищения при реализации национальных приоритетных проектов на сумму свыше 4,5 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru