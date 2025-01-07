Путин встретил Рождество с семьями участников СВО и волонтеров

Президент Владимир Путин встретил Рождество в окружении семей, с которыми встретился в минувшем году, участников и ветеранов специальной военной операции, волонтеров. Об этом пишет РИА Новости.

Российский лидер в праздник посетил храм великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. На богослужении присутствовали в том числе ветераны СВО Александр Антонов и Иван Багров, участник спецоперации Василий Плохих, семьи участников программы «Время героев» Кирилла Лосунчукова и Ивана Болдырева, активисты «Движения первых» Ариана Барановская и Платон Медведков, доверенные лица президента на прошедших выборах — главы штабов Комитета семей воинов Отечества в Нижегородской и Брянской областях Инна Наумова и Марина Седнева.

Позже Путин посетил храм Христа Спасителя, чтобы лично поздравить с Рождеством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в праздник президент традиционно посетит рождественское богослужение, напоминает Ura.ru.

