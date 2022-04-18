Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Алжира
Президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в 2022 году 60-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщает пресс-служба Кремля.
«Подтверждён настрой на продолжение двусторонней координации в формате «ОПЕК плюс» и в рамках Форума стран – экспортёров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей», - говорится в сообщении.
В ходе телефонного разговора главы государств обсудили обострение обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и заявили о важности активизации международных усилий по ближневосточному урегулированию. Также была затронута ситуация вокруг Украины.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у Джо Байдена нет планов в ближайшее время разговаривать с Владимиром Путиным, сообщает RT.
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