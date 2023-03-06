Путин обсудил с Токаевым двустороннее сотрудничество
Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили различные практические аспекты развития взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что речь шла, в том числе, о сотрудничестве в энергетической, транспортно-логистической и гуманитарной областях.
«Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов», - отметили в пресс-службе.
Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что республика не видит рисков или угроз со стороны России в контексте событий на Украине, сообщает RT.
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