Путин обсудил с Советом безопасности ситуацию на северо-востоке Сирии

Песков также добавил, что члены Совбеза обменялись мнениями по поводу начала работы конституционного комитета Сирии. По его словам, на совещании особо отмечена необходимость избегать действий, препятствующих мирному урегулированию ситуации. Кроме Сирии, были обсуждены текущие внутрироссийские вопросы.

«RT» сообщает, что ранее президент Турции Эрдоган заявил о том, что США начали отводить войска на северо-восток Сирии, где Турция планирует создать зону безопасности для беженцев.

