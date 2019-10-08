Путин обсудил с Советом безопасности ситуацию на северо-востоке Сирии
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности обострение ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Песков также добавил, что члены Совбеза обменялись мнениями по поводу начала работы конституционного комитета Сирии. По его словам, на совещании особо отмечена необходимость избегать действий, препятствующих мирному урегулированию ситуации. Кроме Сирии, были обсуждены текущие внутрироссийские вопросы.
«RT» сообщает, что ранее президент Турции Эрдоган заявил о том, что США начали отводить войска на северо-восток Сирии, где Турция планирует создать зону безопасности для беженцев.
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