Путин обсудил с Совбезом совершенствование гражданской обороны
18 ноября 202213:59
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что в ходе мероприятия, которое впервые за долгое время прошло в очном формате, обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны.
Ранее Путин провел совещание с правительством РФ, которое было посвящено вопросам совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан, сообщает RT.
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18 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru