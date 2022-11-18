Путин обсудил с Совбезом совершенствование гражданской обороны

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

СМИ: в автосалонах после критики Путина проверяют цены

В сообщении говорится, что в ходе мероприятия, которое впервые за долгое время прошло в очном формате, обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны.

Ранее Путин провел совещание с правительством РФ, которое было посвящено вопросам совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:РоссияСовет Безопасности РФ Владимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры