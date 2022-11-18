СМИ: в автосалонах после критики Путина проверяют цены

Ранее президент в ходе совещания с кабмином заявил, что автомобили должны стать более доступны для россиян. При этом цены в автосалонах по всей стране только растут. Российские производства после вынужденной паузы из-за временного отсутствия комплектующих снова запустили конвейеры. Но дефицит машин сохраняется.

Так, за последние два года самая народная модель – «Лада Гранта» стала дороже почти на 200 тысяч рублей. Другие марки тоже дорожают. При таком стремительном росте цен также активно падает спрос.

Только за октябрь рынок сократился почти на 63%. В РФ продано чуть больше 45 тысяч новых авто. Японцы и европейцы, которые многие годы доминировали на рынке, теперь ушли. А те машины, что остались на складах, покупать рискуют немногие, потому что их обслуживать невозможно.

В Минпромторге говорят, что российские производители увеличивают загрузку конвейеров. В конце ноября должен начать работу автозавод «Москвич».

В октябре в России было продано всего 45 228 автомобилей, тогда как в октябре 2021-го года удалось реализовать 121 709 новых легковушек. Лидером по продажам стал АвтоВАЗ, продавший в октябре текущего года 19 145 автомобилей Lada, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

