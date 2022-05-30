Путин обсудил с Совбезом РФ вопросы внешней политики
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что участие в совещании приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Президента Антон Вайно.
Также присутствовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Обсуждались вопросы внешней политики и обеспечения безопасности России. С докладом по теме выступил глава МИД РФ Сергей Лавров», - добавили в пресс-службе.
Ранее Путин в ходе телефонного разговора рассказал президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, как организована работа по налаживанию мирной жизни в освобождённых городах Донбасса, сообщает «Свободная пресса».
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