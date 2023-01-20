Путин обсудил с Совбезом РФ ход спецоперации на Украине

Он отметил, что в ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе спецоперации. Также пресс-секретарь президента указал, что в ходе совещания обсуждались актуальные текущие вопросы социально-экономической повестки дня, передает RT.

Ранее Песков заявлял, что отношения России и стран Запада находятся на очередном витке эскалации напряженности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, убежденность в том, что Киев «может иметь какой-то успех» на поле боя, является «драматическим заблуждением».

