Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров в сфере информационной безопасности
Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности государства, социально-экономические и международные вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российский лидер провел провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу.
«В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Владимир Путин 2 декабря также провел встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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