Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров в сфере информационной безопасности

Президент Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности государства, социально-экономические и международные вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подтвердил встречу Путина с правозащитниками

Российский лидер провел провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу.

«В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Владимир Путин 2 декабря также провел встречу с инвалидами и представителями общественных организаций, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Дмитрий ПесковВладимир Путин
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