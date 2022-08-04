Путин обсудил с Совбезом обострение конфликта в Карабахе

Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков: Россия призывает стороны конфликта в Карабахе к сдержанности

В оперативном совещании в преддверии российско-турецких переговоров на высшем уровне приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.

Как отметил Песков, члены Совбеза обменялись мнениями в контексте предстоящих переговоров и обсудили ситуацию, «связанную с обострением армяно-азербайджанского конфликта», пишет RT.

«Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора», — указали в Кремле.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Нагорный КарабахСовет Безопасности РФ Владимир Путин
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