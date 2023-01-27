Путин обсудил с Совбезом границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что глава государства предложил обсудить важные вопросы, касающихся и внутренней повестки.

«У нас сегодня, коллеги, несколько важных вопросов, касающихся и внутренней повестки, и вопроса внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане», - сказал российский лидер.

Ранее Путин поручил кабмину до 1 марта представить предложения по уточнению методики расчёта цен на нефть и нефтепродукты для налогообложения, сообщает RT.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ЗаседаниеСовет Безопасности РФ Владимир Путин
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