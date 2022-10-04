Путин наградил Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает пресс-служба Кремля.

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В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что таджикистанский лидер был награждён «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности».

Ранее Путин наградил главу конституционного комитета Совета Федераций Андрея Клишаса орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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