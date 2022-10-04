Путин наградил Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством»

В документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что таджикистанский лидер был награждён «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности».

Ранее Путин наградил главу конституционного комитета Совета Федераций Андрея Клишаса орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

