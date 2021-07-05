Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане

Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили обострение обстановки в Афганистане.

Президенты России и Таджикистана обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе

«Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане», — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Мирзиёев обсудили вопросы двусторонней повестки, высоко оценив развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества РФ и Узбекистана.

Ранее в понедельник Путин обсудил ситуацию на таджикско-афганской границе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:АфганистанУзбекистанВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры