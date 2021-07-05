Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане

«Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане», — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Мирзиёев обсудили вопросы двусторонней повестки, высоко оценив развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества РФ и Узбекистана.

Ранее в понедельник Путин обсудил ситуацию на таджикско-афганской границе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

