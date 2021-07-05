Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане
Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили обострение обстановки в Афганистане.
«Главы государств обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане», — сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, Путин и Мирзиёев обсудили вопросы двусторонней повестки, высоко оценив развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества РФ и Узбекистана.
Ранее в понедельник Путин обсудил ситуацию на таджикско-афганской границе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 353 / сут.
Умерли
139 тыс.+654 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+14 540 / сут.
- Ростуризм: Со 106 российских туристов на Кубе сняли режим самоизоляции
- Болгария обязала туристов из РФ предъявлять ПЦР-тесты
- Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане
- СМИ: Москалькова госпитализирована с коронавирусом
- Осужденный за коррупцию экс-глава Серпуховского района объявил сухую голодовку
- Рябков: США будут искать поводы для новых санкций против России
- Британия снимет COVID-ограничения 19 июля
- Миллиардер Безос покинул пост гендиректора Amazon
- Беглов рассказал о числе привитых от COVID-19 в Петербурге
- В Минздраве рассказали о безопасности исследований вакцины от COVID-19 на подростках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru