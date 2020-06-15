Путин обсудил с президентом Сербии двустороннее сотрудничество

В частности, президенты затронули вопрос сотрудничества в контексте поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса. Так, Вучич подтвердил, что примет участие в празднованиях в Москве 24 июня, которые будут посвящены 75-летию Победы в ВОВ.

Отмечается, что целом стороны позитивно оценили развитие двусторонних отношений. Диалог лидеров стран состоялся по инициативе президента Сербии, уточняет Кремль.

