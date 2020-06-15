Макрона не пригласили на московский парад Победы 24 июня

Президент Франции Эммануэль Макрон не приедет в Москву на парад Победы 24 июня, так как не получил приглашения от России. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Елисейского дворца.

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На этом фоне замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что лидер Франции может нанести визит в Россию в ближайшее время.

«Мы над этим работаем, сроки пока неизвестны. Тем не менее есть уверенность в том, что этот визит состоится в достаточно короткие сроки», - сказал дипломат.

Ранее стало известно, что от проведения парадов 24 июня отказались ряд городов. Так власти Челябинской области сочли его нецелесообразным из-за эпидемиологической обстановки, передает Ura.ru

На прошлой неделе стало известно, что приглашение на парад Победы в Москве не получил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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