Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили вопросы реализации основополагающих договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана, сообщает пресс-служба Кремля.

Россия готова помочь Армении и Азербайджану в достижении мирного договора

В сообщении говорится, что особое внимание было уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Армения получила ответ Азербайджана на предложения по мирному договору, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Смирнов
ТЕГИ:Нагорный КарабахВладимир ПутинНикол Пашинян
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