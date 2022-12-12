Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили вопросы реализации основополагающих договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что особое внимание было уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.
Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Армения получила ответ Азербайджана на предложения по мирному договору, сообщает RT.
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