Путин обсудил с Пашиняном реализацию договоренностей по Карабаху

В сообщении говорится, что особое внимание было уделено обеспечению безопасности на армяно-азербайджанской границе, а также проектам по восстановлению транспортно-логистических и торгово-экономических связей в Закавказье.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что Армения получила ответ Азербайджана на предложения по мирному договору, сообщает RT.

