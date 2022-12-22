Путин обсудил с Нетаньяху перспективы развития сотрудничества России и Израиля
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим премьером Израиля, лидером победившей на парламентских выборах израильской партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в мире.
«Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся», — подчеркнули в Кремле.
Отмечается, что Путин поздравил Нетаньяху и всех израильтян с иудейским праздником Хануки, который отмечается 18-26 декабря.
По данным газеты Jerusalem Post, в телефонной беседе Путин поздравил Нетаньяху с формированием правительства. Кроме того, издание пишет, что политики обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины.
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