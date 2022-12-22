Путин обсудил с Нетаньяху перспективы развития сотрудничества России и Израиля

Политики обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуации в мире.

«Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся», — подчеркнули в Кремле.

Отмечается, что Путин поздравил Нетаньяху и всех израильтян с иудейским праздником Хануки, который отмечается 18-26 декабря.

По данным газеты Jerusalem Post, в телефонной беседе Путин поздравил Нетаньяху с формированием правительства. Кроме того, издание пишет, что политики обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины.

