Минфин США разослал предупреждение о возможном обходе потолка цен на российскую нефть

OFAC оповестило американских лиц о «возможном уклонении от соблюдения предельных цен на сырую нефть, имеющую происхождение в Российской Федерации», особенно в отношении сырья, экспортируемого по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан и через порты на восточном побережье РФ.

По данным ведомства, экспортируемая по ВСТО и через российские тихоокеанские порты нефть может торговаться выше потолка цен. При этом могут быть использованы услуги, «предоставляемые американскими лицами», пишет Газета.ру.

«Поставщики услуг могут не знать о том, что они оказывают покрываемые услуги, касающиеся российской нефти ... неамериканцы, участвующие в экспорте, могли предоставить неполную или ложную документацию или обмануть посредством других действий», — указали в OFAC.

В управлении допустили, что некоторые танкеры могут скрыть заход в дальневосточные порты путем манипуляций со своими идентификационными системами, отмечает телеканал «360». Американский Минфин США призывает отказываться от участия в сделках, предполагающих обход лимита цен на нефть из РФ, или нарушающих установленную предельную стоимость.

