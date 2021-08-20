Путин обсудил с Меркель ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсуждалась, в том числе, и ситуация в Белоруссии, сообщает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве российский лидер отметил, что все проблемы, возникшие внутри белорусского общества, могут быть решены только мирным путём и без какой-либо помощи извне.

«Противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами, без внешнего вмешательства», - подчеркнул Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о риске мировой войны из-за противостояния с Западом, а также призвал сесть за стол переговоров и попытаться найти пути решения текущих проблем.

