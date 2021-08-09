Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны

Ранее стало известно, что Великобритания вводит новые санкции против Белоруссии. Ограничения коснутся в том числе полетов белорусский авиакомпаний, поставок калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, двойного назначения.

Комментируя новые меры Лондона, Лукашенко подчеркнул, что «поживем — увидим, к чему это приведет, если вы не образумитесь».

«Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации. Слушайте, вы же развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей. А если и будут, то это не вы», — заявил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко призвал к переговорам, «пока мы это все терпеливо переносим». В противном случае есть угроза «увязнуть настолько, что обратного пути не будет», считает белорусский президент.

