Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о риске мировой войны из-за противостояния с Западом, а также призвал сесть за стол переговоров и попытаться найти пути решения текущих проблем. Об этом глава государства сообщил в ходе «Большого разговора».
Ранее стало известно, что Великобритания вводит новые санкции против Белоруссии. Ограничения коснутся в том числе полетов белорусский авиакомпаний, поставок калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, двойного назначения.
Комментируя новые меры Лондона, Лукашенко подчеркнул, что «поживем — увидим, к чему это приведет, если вы не образумитесь».
«Надо успокоиться, взять голову в руки и подумать, как нам выходить из этой ситуации. Слушайте, вы же развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей. А если и будут, то это не вы», — заявил белорусский лидер.
Кроме того, Лукашенко призвал к переговорам, «пока мы это все терпеливо переносим». В противном случае есть угроза «увязнуть настолько, что обратного пути не будет», считает белорусский президент.
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