СМИ: Российский беспилотник упал на территории Румынии
Беспилотник, предположительно российской модели «Орлан-10», обнаружен на территории Румынии в селе Бистрица Нэсэуд. Об этом сообщается на румынском новостном сайте Hotnews.ro.
Отмечается, что летательный аппарат обнаружил возле своего дома местный житель, после чего сообщил полиции.
Как пишет издание, модель самолета, на основе изображений, имеющихся в интернете, является российским беспилотником «Орлан-10». Модель используется для разведки и сбора разведданных.
«Беспилотники «Орлан-10» разрабатываются только Россией и постоянно использовались в конфликте на Украине с 2014 года. Украинским силам также удалось сбить и захватить беспилотники «Орлан-10», которые они также могли попытаться использовать», - говорится в сообщении.
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