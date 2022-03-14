СМИ: Российский беспилотник упал на территории Румынии

Отмечается, что летательный аппарат обнаружил возле своего дома местный житель, после чего сообщил полиции.

Как пишет издание, модель самолета, на основе изображений, имеющихся в интернете, является российским беспилотником «Орлан-10». Модель используется для разведки и сбора разведданных.

«Беспилотники «Орлан-10» разрабатываются только Россией и постоянно использовались в конфликте на Украине с 2014 года. Украинским силам также удалось сбить и захватить беспилотники «Орлан-10», которые они также могли попытаться использовать», - говорится в сообщении.





