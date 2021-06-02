Путин обсудил с Дутерте поставки на Филиппины российских вакцин от COVID-19

Президенты России и республики Филиппины Владимир Путин и Родриго Дутерте поздравили друг друга с 45-летием установления дипломатических отношений между странами, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что главы государств «дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества».

В ходе телефонного разговора Путин и Дутерте подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной и других сферах, а также о координации усилий на международной арене, в том числе по линии ООН.

Также президенты отдельно обсудили поставки на Филиппины российских вакцин от коронавируса.

Ранее Филиппины получили уже третью партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Препарат будут использовать в центрах с тяжёлой ситуацией и в районах, где зафиксированы вспышки заболевания.

