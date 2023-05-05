Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы празднования Дня Победы
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности, посвящённое теме подготовки празднования Дня Победы. Беседа прошла в формате видеоконференции. Такую информацию распространил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он не стал уточнять, какие именно вопросы стали предметом дискуссии. Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента допускал, что на совещании может быть поднята тема попытки таки двух беспилотных летательных аппаратов на Кремль.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на тему атаки дронов высказался, среди прочих, глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал этот инцидент провокацией, цель которой - подтолкнуть Москву к более агрессивным и жестоким действиям на Украине.
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