Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы государств обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с учетом российско-армянских переговоров 7 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций», - говорится в сообщении. При этом, как утверждают в Кремле, во время телефонного разговора учитывались итоги состоявшихся 7 апреля в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне. Президенты договорились об «активизации контактов в различных форматах».

Накануне глава российского государства на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что нормализация ситуации в Нагорном Карабахе - самая актуальная и острая проблема.

Ранее депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Русской общины Михаил Забелин заявил НСН, что в Карабахе продолжают гибнуть люди из-за отсутствия данных о минировании на освобожденных территориях.

