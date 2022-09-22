Путин обсудил нефтяную темы с принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре тему нефтяного рынка с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что стороны поговорили про обеспечение стабильности на мировом нефтяном рынке, решение ШОС о предоставлении королевству статуса партнера по диалогу.

Кроме того, лидеры стран обсудили передачу Саудовской Аравии наемников, воевавших на Украине.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саудовская АравияВладимир Путин
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