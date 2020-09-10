Путин обсудил Косово с президентом Сербии

Разговор президентов состоялся через несколько дней после дипломатического скандала, вызванного постом в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Комментируя расположение стульев в американском Белом доме во время визита Вучича, Захарова опубликовала кадр из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу». Запись обидела сербские власти, о ней высказался и Вучич. После этого в МИД Сербии звонил глава российской дипломатии Сергей Лавров, сербы вызывали российского посла.

Позже глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что он и Лавров приложили усилия, чтобы «закрыть» эту тему. Белград пообещал, что отношения двух стран инцидент не повлияет, передаёт RT.

