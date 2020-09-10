Путин обсудил Косово с президентом Сербии
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе Белграда.
Президенты обсуждали проблематику косовского урегулирования, и Путин подтвердил позицию российской стороны: решение проблемы должно быть компромиссным и сбалансированным, утверждённым Совбезом ООН и устраивающим Сербию.
Кроме того, речь шла о стратегическом партнёрстве двух стран. «С российской стороны дана высокая оценка личного вклада Александра Вучича в развитие российско-сербских связей», - говорится в сообщении Кремля.
Разговор президентов состоялся через несколько дней после дипломатического скандала, вызванного постом в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Комментируя расположение стульев в американском Белом доме во время визита Вучича, Захарова опубликовала кадр из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу». Запись обидела сербские власти, о ней высказался и Вучич. После этого в МИД Сербии звонил глава российской дипломатии Сергей Лавров, сербы вызывали российского посла.
Позже глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что он и Лавров приложили усилия, чтобы «закрыть» эту тему. Белград пообещал, что отношения двух стран инцидент не повлияет, передаёт RT.
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