Путин присудил танцовщику Полунину премию для молодых деятелей культуры

Как отмечается в документе, премии и почетное звание лауреата получили режиссер Айдар Заббаров, который внес вклад в развитие театрального искусства, и скульптор Екатерина Пильникова, создавшая серию посвященных выдающимся деятелям культуры произведений.

Кроме того, президентскую премию присудили артисту балета, исполняющему обязанности ректора севастопольской «Академии хореографии» Сергею Полунину за вклад в развитие и популяризацию хореографического искусства.

Ранее Путин подписал указ, упрощающий отказ от гражданства Украины и позволяющий выйти из него в день подачи заявления в органы внутренних дел, напоминает Ura.ru.

