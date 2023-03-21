Путин присудил танцовщику Полунину премию для молодых деятелей культуры
Президент Владимир Путин присудил премии молодым деятелям культуры 2022 года. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в документе, премии и почетное звание лауреата получили режиссер Айдар Заббаров, который внес вклад в развитие театрального искусства, и скульптор Екатерина Пильникова, создавшая серию посвященных выдающимся деятелям культуры произведений.
Кроме того, президентскую премию присудили артисту балета, исполняющему обязанности ректора севастопольской «Академии хореографии» Сергею Полунину за вклад в развитие и популяризацию хореографического искусства.
Ранее Путин подписал указ, упрощающий отказ от гражданства Украины и позволяющий выйти из него в день подачи заявления в органы внутренних дел, напоминает Ura.ru.
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