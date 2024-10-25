Путин обозначил условие последующих поставок газа в Европу через Украину
Российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что для последующих поставок газа через Украину в Европу необходимо подписание нового контракта.
При этом, по его словам, бронирование мощностей нужно было начинать еще в июле текущего года.
Путин указал на существование в Евросоюзе определенных энергетических законов, которые Украина обязалась исполнять. Эти законы, по словам президента России, подразумевают заблаговременное бронирование мощностей для прокачки.
Ранее руководитель «Газпрома» Алексей Миллер не исключил новый ценовой шок и перебои в поставках голубого топлива в связи с нынешней политикой Евросоюза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru