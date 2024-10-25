При этом, по его словам, бронирование мощностей нужно было начинать еще в июле текущего года.

Путин указал на существование в Евросоюзе определенных энергетических законов, которые Украина обязалась исполнять. Эти законы, по словам президента России, подразумевают заблаговременное бронирование мощностей для прокачки.

Ранее руководитель «Газпрома» Алексей Миллер не исключил новый ценовой шок и перебои в поставках голубого топлива в связи с нынешней политикой Евросоюза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

