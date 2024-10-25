Путин обозначил условие последующих поставок газа в Европу через Украину

Российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что для последующих поставок газа через Украину в Европу необходимо подписание нового контракта.

МИД: В ЕС знают о ситуации с отказом Украины продлевать транзит газа

При этом, по его словам, бронирование мощностей нужно было начинать еще в июле текущего года.

Путин указал на существование в Евросоюзе определенных энергетических законов, которые Украина обязалась исполнять. Эти законы, по словам президента России, подразумевают заблаговременное бронирование мощностей для прокачки.

Ранее руководитель «Газпрома» Алексей Миллер не исключил новый ценовой шок и перебои в поставках голубого топлива в связи с нынешней политикой Евросоюза. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаУкраинаЕвропаВладимир ПутинТранзит Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры