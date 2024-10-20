МИД: В ЕС знают о ситуации с отказом Украины продлевать транзит газа

Потребители российского газа в Евросоюзе знают, что Киев не собирается продлевать соглашение о транзите топлива из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищук.

Он напомнил, что документ перестает действовать в декабре 2024 года, поэтому сейчас прорабатываются альтернативные варианты поставок газа. Полищук добавил, что Украина заявляла о намерении отказаться от продления соглашения, не исключив при этом сохранения маршрута прокачки.

При этом представитель МИД заметил, что российские компании всегда были надежными поставщиками газа и добросовестно выполняли контрактные обязательства, включая поставки газа в Евросоюз. По его словам, сейчас прорабатываются варианты действий для поддержания интересов и поставщиков, и европейских потребителей.