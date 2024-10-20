МИД: В ЕС знают о ситуации с отказом Украины продлевать транзит газа
Потребители российского газа в Евросоюзе знают, что Киев не собирается продлевать соглашение о транзите топлива из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищук.
Он напомнил, что документ перестает действовать в декабре 2024 года, поэтому сейчас прорабатываются альтернативные варианты поставок газа. Полищук добавил, что Украина заявляла о намерении отказаться от продления соглашения, не исключив при этом сохранения маршрута прокачки.
При этом представитель МИД заметил, что российские компании всегда были надежными поставщиками газа и добросовестно выполняли контрактные обязательства, включая поставки газа в Евросоюз. По его словам, сейчас прорабатываются варианты действий для поддержания интересов и поставщиков, и европейских потребителей.
До этого президент России Владимир Путин говорил, что Москва не отказывается от транзита газа через украинскую территорию, напоминают «Известия».
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз готовится к прекращению транзита российского газа через Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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