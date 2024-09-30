Путин обновил состав Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому был обновлён состав Совета Безопасности России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, в состав совета вошли помощник президента Алексей Дюмин, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, начальник ГУСПа Александр Линец и руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
Из состава Совбеза глава государства исключил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева.
Ранее Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru