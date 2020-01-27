Путин обновил состав президиума Госсовета
Президент России Владимир Путин произвел ротацию президиума Госсовета.
В него были включены главы восьми регионов: губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава КЧР Казбек Коков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава Башкирии Радий Хабиров, а также губернаторы Курганской области Вадим Шумков, Алтайского края Виктор Томенко, губернатора Сахалина Валерий Лимаренко.
Ранее, в ходе послания президента Федеральному собранию, Путин предложил расширить полномочия Госсовета, закрепив его статус в Конституции.
При этом глава государства подчеркнул, что орган не должен дублировать функции Совета Федерации. Отметим, что Госсовет был создан в 2000 году по инициативе Владимира Путина.
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