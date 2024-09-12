Путин: О желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 страны
Более 30 стран выразили желание присоединиться к работе БРИКС. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер поучаствовал во встрече высоких представителей государств объединения, курирующих вопросы безопасности, пишет RT.
Путин указал на растущий интерес к БРИКС. По словам политика, 34 страны хотят в той или иной форме подключиться к деятельности объединения.
«Поэтому было развернуто активное обсуждение со всеми участниками... модальности новой категории государств-партнеров, которую предстоит утвердить в Казани (на саммите БРИКС. — НСН)», — заявил российский президент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru