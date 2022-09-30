Путин о Западе: Врут напропалую, как Геббельс

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе «правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков».

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Выступая на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ он отметил, что это стало следствие использования запредельно агрессивной пропаганды.

«Врут напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят», - сказал он.

Ранее Франция и Германия предложили Евросоюзу меры по борьбе с «пропагандой внутри России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ФашизмЗападВладимир Путин
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