Путин о Западе: Врут напропалую, как Геббельс
Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе «правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков».
Выступая на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ он отметил, что это стало следствие использования запредельно агрессивной пропаганды.
«Врут напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят», - сказал он.
Ранее Франция и Германия предложили Евросоюзу меры по борьбе с «пропагандой внутри России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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