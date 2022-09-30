Путин о Западе: Врут напропалую, как Геббельс

Выступая на церемонии подписания договоров о вхождении новых территорий в состав РФ он отметил, что это стало следствие использования запредельно агрессивной пропаганды.

«Врут напропалую, как Геббельс. Чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят», - сказал он.

Ранее Франция и Германия предложили Евросоюзу меры по борьбе с «пропагандой внутри России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».