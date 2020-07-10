Путин о диалоге с партнерами: Мы не должны выглядеть как сумасшедшие

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности уважительного диалога с партнерами, чтобы не выглядеть «как сумасшедшие». Как сообщает РИА Новости, так президент высказался в эфире телеканала «Россия 1».

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"Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие», - цитирует агентство президента.

Отмечается, что таким образом президент ответил на вопрос о том, почему власти ведут себя корректно в ответ на проявляющееся иногда со стороны партнеров хамство.


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ФОТО: Kremlin.ru
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