Путин о диалоге с партнерами: Мы не должны выглядеть как сумасшедшие

"Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие», - цитирует агентство президента.

Отмечается, что таким образом президент ответил на вопрос о том, почему власти ведут себя корректно в ответ на проявляющееся иногда со стороны партнеров хамство.



