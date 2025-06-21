Путин: Нет свидетельств, что Иран якобы хотел получить ядерное оружие
Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеют доказательств того, что Иран хотел получить ядерное оружие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с телеканалом Sky News Arabia.
«И у России, также как у МАГАТЭ, нет никаких свидетельств того, что Иран готовится к приобретению ядерного оружия», - подчеркнул политик.
Также российский лидер ответил на вопрос об иранской ядерной программе. По словам Путина, в ней есть ряд деталей, «которые можно обсуждать и договариваться по ним».
Между тем в разведке США предположили, что Иран может начать создавать ядерное вооружение, если Соединенные Штаты ударят по подземному объекту по обогащению урана в Фордо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru