Путин не видит смысла давать правовую оценку действий Горбачева
19 декабря 201913:35
Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал, что не видит смысла в правовой оценке действий Михаила Горбачева при разделе СССР.
«Все вопросы территориальной целостности решены», - заявил президент.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью НСН обвинил Михаила Горбачева в развале Советского Союза.
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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Михаил ГорбачевСССР
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