Путин не видит смысла давать правовую оценку действий Горбачева

19 декабря 201913:35

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал, что не видит смысла в правовой оценке действий Михаила Горбачева при разделе СССР.

«Все вопросы территориальной целостности решены», - заявил президент.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью НСН обвинил Михаила Горбачева в развале Советского Союза.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Михаил ГорбачевСССР