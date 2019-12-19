Путин не видит смысла давать правовую оценку действий Горбачева

Путин: Киева не хочет решать проблему Донбасса в диалоге с населением ВОЗ отмечает снижения числа мужчин-курильщиков В Совфеде объяснили, почему не все россияне получат пенсию в 18 тысяч Россия сохранила 38-е место в рейтинге FIFA