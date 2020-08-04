Путин не стал встречаться с прилетевшим в Москву Додоном

У президента РФ Владимира Путина в графике нет запланированной встречи с прибывшим в Москву президентом Молдавии Игорем Додоном. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Такой встречи в рабочем графике Путина не значится», — отметили в Кремле.